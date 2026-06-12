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Arnaud Chambosse dans son exploitation. @Arnaud Chambosse

À Épervans, Chaudevant à fait le pari épicé de miser sur le piment de Bresse

  • par Ivan Balkanski

    • Installé à Épervans, en Saône-et-Lore, Arnaud Chambosse à créé en septembre 2025 l'exploitation Chaudevant qui est entièrement consacrée au piment de Bresse.

    Arnaud Chambosse cultive le piment de Bresse à Épervans, en Saône-et-Loire. Il a créé son exploitation, Chaudevant, fin 2025 et entame bientôt sa deuxième année de production. L'idée est venue de son épouse, qui est, chocolatière-pâtissière, qui utilisait déjà ce piment mais en trouvait la qualité inégale selon les fournisseurs. Le coupe disposant de terrain, elle l'a encouragé à se lancer, son épouse lui aurait alors dit : "On a du terrain, pourquoi pas t'installer en tant qu'agriculteur", rapporte-t-il à Lyon Capitale.

    L'exploitation repose sur deux personnes, sans salarié : lui à la culture et sa femme à la transformation via sa société de chocolaterie-pâtisserie, Les P'tits plaisirs de Marie. Les deux activités doivent à terme être réunies sous la marque Chaudevant. Le travail se fait à la main, en agriculture raisonnée. "Je mets zéro pesticide, je désherbe à la main", précise Arnaud, qui reproduit ses graines d'une année sur l'autre.

    La progression a été rapide 3 000 pieds plantés en 2025 puis 12 000 en 2026. Arnaud Chambosse visait 24 000 pieds mais a revu cet objectif à la baisse en raison d'aléas climatiques et personnels. Sur la seule poudre, le chiffre d'affaires dépasse légèrement 2 000 euros. "À peu près toute ma récolte de cette année va être déjà préservée", indique-t-il, des chefs s'étant montrés intéressés.

    Une démarche visant à obtenir une appellation

    Le piment est lavé puis déshydraté sans torréfaction, pour préserver ses arômes, et décliné en trois tailles : concassé, paillette et poudre. "C'est un piment un peu universel", détaille le producteur, qui le présente comme facile d'emploi pour un produit doux. La transformation permet aussi des produits dérivés comme par exemple : confitures, sauces, chocolat, avec un lancement de croquette de fromage au piment prévu cet été. La vente se fait surtout en B2B ou autrement dit commerce interentreprises, auprès d'épiceries fines et de restaurateurs de la région.

    Variété introduite jadis au même titre que le Piment d'Espelette puis tombée dans l'oubli, le piment de Bresse connaît un peu de regain d'intérêt depuis une dizaine d'années. "Il a été un peu oublié c'était les jardiniers qui le conservaient" rappelle Arnaud. Il le décrit comme "plus fruité", avec "des notes de poivron" , pour une force de 4 sur l'échelle de Scoville, comparable à L'Espelette. Une dizaine de producteur de département portent une démarche visant à obtenir une appellation. À ce jours, le piment de Bresse ne bénéficie d'aucun AOP ni IGP, l'Espelette restant la seule épice française sous appellation d'origine protégée.

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