Le dirigeant du Groupe O'Claire a été nommé président du Réseau Entreprendre Haute-Savoie lors de l'assemblée générale du jeudi 4 juin.

Nicolas Schneider-Boucher a pris la présidence de Réseau Entreprendre Haute-Savoie jeudi 4 juin, lors de l'assemblée générale de l'association. Âgé de 50 ans et installé en Haute-Savoie depuis 2016, il dirige le Groupe O'Claire, une entreprise de nettoyage professionnel qu'il a rachetée en 2022 et qui emploie aujourd'hui plus de 60 salariés sur les deux Savoie. Il succède à la précédente gouvernance après avoir été membre du réseau pendant plus de cinq ans.

Réseau Entreprendre Haute-Savoie, créé en 2005, se veut être un accompagnant des créateurs et repreneurs d'entreprise dont les projets prévoient la création d'au moins cinq emplois dans les trois ans. L'accompagnement repose sur un prêt d'honneur et un mentorat de deux ans assuré par des chefs d'entreprise bénévoles. "C'est la force du réseau entreprendre, c'est cet accompagnement au long cours", explique à Lyon Capitale le président nouvellement élu, qui décrit un suivi de six mois en amont, suivi d'un comité d'engagement valident ou non le projet, puis de deux années de mentorat.

Nicolas Schneider-Boucher cumule plusieurs mandats : vice-président du Centre des jeunes dirigeants d'Annecy, juge consulaire au tribunal de commerce d'Annecy et administrateur du syndicat patronal des entreprises de nettoyage de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Je suis un homme de terrain, j'aime travailler sur des sujets très concrets au niveau départemental ou au niveau local", dit-il.

Pour son mandat, il fixe deux priorités. La première vise à resserrer les liens entre les membres pour renforcer l'accompagnement des lauréats et faire connaître le réseau à l'échelle du département. La seconde porte sur la reprise la reprise d'entreprise. Il rappelle que de nombreux dirigeants partiront à la retraite dans les dix prochaines années, ce qui rendra cette question importante pour le réseau. L'association prévoit de se rapprocher de la BPI, déjà partenaire, et du CRA.

Nicolas Schneider-Boucher est secondé par Muriel Davilled, dirigeante de la société SOLA et lauréate du réseau en 2015, nommée vice-présidente.