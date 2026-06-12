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Le marché caché revient ce dimanche pour sa 4e édition à Lyon

  • par Clarisse Bererd

    • Le marché caché fait son retour ce dimanche 14 juin dans le 6e arrondissement de Lyon pour une 4e édition.

    Ce dimanche 14 juin, vous pourrez profiter du marché caché de 10 heures à 19 heures. Yufrip, son organisateur, décrit l’événement comme "le mix parfait entre un marché nouvelle génération et une ambiance guinguette ultra-conviviale". Le rendez-vous est donné 10 place de l’Europe, dans le 6e arrondissement de Lyon.

    Il sera alors possible de se refaire une beauté sur place. Des ongles aux strass dentaires, en passant par une séance de tatouage, les possibilités sont multiples. Pour des achats davantage artistiques, des créations faites main ainsi qu'un atelier de sérigraphie auront lieu.

    Articles de mode à 10 euros

    Mais les fans de mode trouveront aussi leur bonheur. Des friperies streetwear et sportswear ainsi que des boutiques vintage et des produits d'upcycling seront aussi de la partie. Un coin friperie géante fera également son apparition, avec des habits des années 1950 à 2010. Chaque article est affiché au prix unique de 10 d'euros.

    Pour accompagner cette journée, un happy hour tout au long de la journée au bar. Hot-dogs, frites et pâtisseries se joindront aussi à la fête ce dimanche. Yufrip promet une "journée mémorable".

    Lire aussi : Lyon : une grande vente organisée dans les magasins du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

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