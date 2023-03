Ce week-end, 20% des vols annulés à Lyon

Le trafic aérien connaît des perturbations ces samedi et dimanche, en raison d'un nombre insuffisant de contrôleurs aériens.

Ces samedi et dimanche, 1 vol sur 5 est annulé, et 20% des décollages et des atterrissages sont annulés, rapportent nos confrères de BFM Lyon. La Direction générale de l'aviation civile a dû réguler le trafic pour éviter des perturbations encore plus importantes, car le nombre de contrôleurs aériens reste insuffisant par rapport au nombre de vols prévus à l'origine.

La Direction générale de l'aviation civile va connaître plusieurs mouvements sociaux interprofessionnels d'ici au 29 mars, ce qui entraînera d'autres perturbations du trafic aérien à l'échelle régionale et nationale.