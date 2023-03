À Lyon, 370 sites éteints ce samedi soir pour "réduire l'impact énergétique"

Ce samedi 25 mars, la Ville de Lyon participe au défi "Earth Hour" de WWF, qui consiste à éteindre plusieurs bâtiments publics. De 20h à 22h, 370 sites seront concernés.

Hôtel de Ville, Palais de la Bourse, Théâtres des Célestins…Tous les éclairages des bâtiments emblématiques de la ville resteront éteints ce soir durant deux heures, de 20h à 22h, soit près de 370 sites habituellement mis en lumière. Cette initiative de la Ville de Lyon concrétise sa participation au défi mondial "Earth Hour" de WWF France.

Cette mobilisation citoyenne internationale vise à faire baisser la pollution lumineuse avec des actions de sensibilisation, chaque année, le dernier samedi du mois de mars. De Singapour à Honolulu, en passant par Sydney, Londres ou New York, des milliers de monuments iconiques sont ainsi plongés symboliquement

dans le noir. En France, la municipalité de Lyon a souhaité participer à cette 17ème édition.

« Par cette action de sensibilisation, la Ville de Lyon réaffirme que la lutte contre le changement climatique est une priorité qui nous concerne toutes et tous, a déclaré Sylvain Godinot, adjoint à la Transition écologique et au Patrimoine. C’est pourquoi, avec Lyon 2030, nous visons la neutralité climatique en 2030. Notre ville va aussi réduire la pollution lumineuse, qui constitue l’un des axes de travail

de la refonte en cours de notre Plan lumière reposant sur trois grandes orientations : qualité, sobriété et citoyenneté ».