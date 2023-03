Le Pôle PIXEL clôture l'exposition "Son œil dans la main", qui retrace les œuvres du photographe Raymond Depardon et de l'auteur Kamel Daoud, accessibles jusqu'à dimanche.

Depuis le 15 octobre, l'exposition "Son œil dans la main" invite à plonger au cœur de l'Algérie de 1961, puis dans celle de 2019, à travers les yeux et mots du photographe français Raymond Depardon et de l’écrivain algérien Kamel Daoud. Présentée à l’occasion de Villeurbanne 2022 Capitale Française de la Culture, cette exposition est conçue par l’Institut du monde arabe, sur une idée originale des Éditions Barzakh, et installée au Studio 24 du Pôle PIXEL à Villeurbanne.

Ces samedi et dimanche marquent la clôture de l'exposition en musique au Pôle Pixel, avec un concert de Tilawalin, Amin Al Aiedy & son quartet, à 19h45. Il sera possible de coupler cette soirée à une visite de l'exposition en amont, dès 18h.

L’exposition, accessible jusqu'à dimanche soir, présente 80 photographies de Raymond Depardon et cinq textes inédits de Kamel Daoud. Elle comprend trois sections : Alger 1961 ; Évian-Bois d’Avault 1961 / Oranie 1961; Alger et Oran 2019. En parallèle, le Pôle PIXEL propose "Environ Alger", une exposition de Karim Kal qui présente six photographies grand format prises de nuit, à Alger en 2014 et 2015, dont certaines inédites exposées spécialement pour l’événement.