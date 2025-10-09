La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance une filière stratégique de recyclage des aimants et terres rares

Signé ce mardi 8 octobre au salon Pollutec, l’accord régional entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et FEDERREC Centre et Sud-Est structure une filière locale de recyclage des aimants et terres rares.

Face à la dépendance européenne aux métaux critiques, la Région Auvergne-Rhône-Alpes entend renforcer son autonomie industrielle. Aux côtés de FEDERREC Centre et Sud-Est, elle a officialisé la création d’une filière dédiée au recyclage des aimants et terres rares. Cet accord, signé au salon Pollutec, réunit les acteurs MagREEsource et REEfine autour d’une ambition commune : créer une chaîne de valeur régionale capable de recycler localement les aimants issus de déchets industriels et domestiques.

"La Région sera toujours aux côtés des entreprises lorsqu’il s’agit de préserver leur compétitivité et leurs emplois", a déclaré Stéphanie Pernod, vice-présidente du Conseil régional en charge de l’économie, de la relocalisation, du numérique et de la préférence régionale. L’accord prévoit notamment la mise en place de formations professionnelles, d’un label régional et de protocoles logistiques pour sécuriser l’approvisionnement.

Portée par un tissu industriel dense, la filière pourrait générer des retombées économiques et sociales notables : création d’emplois qualifiés, relocalisation de savoir-faire et innovation dans les procédés de traitement. "Sans les entreprises du recyclage, il n’y a pas d’industrie durable", a rappelé François Excoffier, président de FEDERREC national.