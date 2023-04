Une 12 journée de mobilisation contre la réforme des retraites est organisée à Lyon ce jeudi 13 avril, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Entre le parcours et les perturbations, on fait le point sur ce qu’il faut savoir.

Près de trois mois après le début du mouvement contre la réforme des retraites, avec l’organisation d’une première manifestation le 19 janvier, la mobilisation se poursuit ce jeudi 13 avril. Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de grève, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel, qui devrait tomber vendredi 14 avril en fin de journée. Un verdict des Sages également très attendu par l’exécutif, alors que le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier la conformité des lois avec la Constitution.

S’il est peu probable que la totalité de la réforme soit annulée, le texte pourrait être amputé de certains passages, provoquant un déséquilibre de la réforme. De quoi renforcer, auquel cas, les demandes de retrait de l’intersyndicale. Pour leur ultime démonstration de force en amont de cette décision, les syndicats espèrent donc mobiliser fortement les français pour la 12e fois.

Changement de parcours

À Lyon, malgré les vacances, plusieurs milliers de personnes sont encore attendues dans le cortège, qui s’élancera à 13h30 depuis la place Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement, en direction de la place Charles-Hernu (métro Charpennes), à Villeurbanne. Sur ce parcours inédit, les manifestants emprunteront le quai de Serbie, avant de passer le long du parc de la Tête d’Or par le Boulevard des Belges pour rejoindre le Cours Vitton et son lieu d’arrivée.

Durant la 11e journée de mobilisation, le 6 avril, beaucoup de dégâts avaient été enregistrés sur l’avenue Maréchal de Saxe. Lors du passage du cortège, malgré les protections sommaires dressées par les commerçants sur leurs vitrines, de nombreuses banques, agences d’assurances et immobilières, voire des magasins de prêt à porter avaient été dégradés. Ce jeudi, le cortège devrait toutefois passer devant un nombre plus faible de commerces en raison du parcours proposé ce jeudi par les syndicats et validé par la préfecture du Rhône qui passe par un secteur plus résidentiel.

Pas de grève dans les TCL

À noter que ce jeudi les perturbations liées à la grève et à la manifestation seront relativement faibles sur les Transports en commun lyonnais (TCL). Aucune déclaration de débrayage n’a été déposée par les salariés des TCL selon Keolis, l’exploitant du réseau. Par conséquent, les métros, bus et tramways circulent normalement ce jeudi. Des perturbations pourraient toutefois survenir sur le réseau au passage du cortège, notamment dans le secteur de Charpennes, à la fin de la manifestation.

Ça coince encore à la SNCF

En revanche, cela coince encore du côté de la SNCF, où, en moyenne, quatre TGV sur cinq et trois TER sur cinq circulent. Au niveau local, 17 lignes ayant Lyon pour gare de départ ou d’arrivée connaissent des perturbations ce jeudi. Comme la semaine dernière des aménagements d’horaires ont notamment été effectués sur une vingtaine d’itinéraires comprenant : Lyon/Grenoble, Bourg-en-Bresse/Lyon, Ambérieu/Lyon, Dijon/Mâcon/Lyon, Brignais/Lyon ou encore Sain-Bel/L’Arbresle/Tassin/Lyon. Tous les détails sont à retrouver sur le site régional de la SNCF.

