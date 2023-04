Lyon : les commerçants du 6e se barricadent avant la manifestation

Banques, agences immobilières et assurances se barricadent, avenue Maréchal de Saxe, avant la manifestation de ce jeudi 6 avril.

La manifestation contre la réforme des retraites change de parcours ce jeudi 6 avril. Banques, assurances et commerçants se préparent à la casse.

L'ambiance est tendue ce matin du jeudi 6 avril. Une 11e journée de mobilisation a été annoncée par l'intersyndicale pour protester contre la réforme des retraites et le recours au 49.3 par le Gouvernement Borne. Cette fois, le parcours est différent, le cortège partira à 11h de la place Jean-Macé (7e) pour terminer sa course sur la place Maréchal Lyautey (6e).

Le nouveau parcours de la manifestation entre la place Jean-Macé et la place Maréchal-Lyautey. (Crédit Lyon Capitale)

Suite à la casse sur le trajet classique entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour, banques, assurances, agences immobilières et commerçants se préparent. Sur l’avenue Maréchal de Saxe, l'ambiance est tendue, les discussions fusent. "Ca va mal finir cette histoire", prévient un habitant du quartier à un patron de régie. Ce dernier lui répond : "c'est injuste, moi je me suis endetté, j'ai pris des risques pour lancer cette affaire."

Tag : "Les casseurs sont au sénat" (image : Julien Barletta)

Les vitrines se barricadent

Les forces de l'ordre sont passées sur le trajet de la manifestation pour prévenir les commerçants en tous genres. Ces derniers ont été prévenus que de la casse pourrait survenir en marge des manifestations. "La police est passée hier soir pour nous prévenir", explique Thomas, employé de Meka Bike. En revanche, le ce garagiste reste confiant : "à midi, nous allons rentrer les motos qui sont sur le trottoir mais on ne s'attend pas à plus de casse que ça, nous ne sommes pas les cibles principales."

Une agence protège ses vitrines (image : Julien Barletta)

Ce sont les banques, les assurances et les agences immobilières qui semblent être les plus touchées par les casseurs en marge des manifestations. Ce matin, de nombreuses entreprises ont été mandatées pour protéger les vitrines. "Nous avons fait appel à cette entreprise pour protéger les vitrines et empêcher les intrusions dans les locaux", explique Myriam, qui travaille dans une agence immobilière. Elle ajoute, "c'est par dessus tout pour protéger les employés."