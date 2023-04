Manifestation contre la réforme des retraites à Lyon : "on y croit encore"

Une 11e journée de mobilisation sous tensions c'est terminé ce jeudi 6 avril à Lyon. Malgré la fermeté du Gouvernement, les manifestants restent motivés.

C'est la 11e fois que l'intersyndicale appel à battre le pavé pour protester contre la réforme des retraites adoptée par le Gouvernement grâce au déclenchement de l'article 49.3. À la demande des organisateurs, le parcours classique entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour. Le cortège a défilé entre la place Jean-Macé (7e) et la Place Maréchal Lyautey (6e).

Ils étaient entre 32 000 selon les syndicats et 13 000 selon la préfecture du Rhône à défiler dans la rue. Parmi eux, la préfecture du Rhône indique 1300 personnes en tête de cortège dont 400 "casseurs" deux chiffres qui semblent un peu exagérés. La préfecture indique que trois membres des forces de l'ordre ont été blessés ainsi qu'un manifestant. Six personnes ont été interpellées.

Quelques heurts ont éclatés entre ce groupe et les forces de l'ordre au cours de la manifestation. Malgré les planches en bois installées sur les banques et autres agences immobilières, certaines ont tout de même été dégradées tout comme le mobilier urbain. À Plusieurs reprises, policiers, et CRS ont chargé dans le cortège et fait usage de gaz lacrymogène.

Syndicats et Gouvernement continuent leur bras de fer

Comme à chaque journée de manifestation depuis le début de la mobilisation, l'ambiance est bonne dans le cortège. Les manifestants chantent, échangent, débattent... Dans les rangs serrés on y croit encore : "bien sur, il faut continuer. Si on est tous ensemble et qu'on continue comme ça, le Gouvernement va plier", explique un manifestant, plein d'espoir. Pour rappel, le conseil constitutionnel peut encore retoquer la loi et annulé son adoption.

Plus loin dans le cortège, d'autres manifestants sont un peu moins certains que le premier. "Je ne sais pas, je continue de descendre dans la rue car je veux continuer de m'exprimer mais le Gouvernement n'a pas l'air de vouloir céder." Une autre manifestante vient "surtout pour soutenir les autres, mais je n'y crois plus vraiment." Malgré quelques personnes ayant perdu espoir, un grand nombre de manifestants compte maintenir la pression pour obtenir le retrait de la loi.