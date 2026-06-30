Le nouveau centre de distribution Amazon de Colombier-Saugnieu, près de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, va créer 3 000 emplois en CDI.

C’est une annonce qui pèse lourd pour l’emploi local. Avec l’ouverture de son nouveau centre de distribution à Colombier-Saugnieu, à l'Est de Lyon, Amazon prévoit la création de 3 000 emplois en CDI dans le Rhône.

Un site inauguré début juillet

L'ouverture de ce nouveau site s’inscrit dans un vaste plan d’investissement de 15 milliards d’euros sur trois ans en France. À l’échelle nationale, le géant du e-commerce ambitionne ainsi de créer plus de 8 000 postes. Mais c’est bien le territoire lyonnais qui concentre à lui seul une part significative de ces recrutements. "Nous renforçons notre réseau logistique pour rapprocher les stocks des clients", explique Jean-Baptiste Thomas, directeur général d’Amazon France. L’objectif : accélérer les délais de livraison tout en réduisant l’empreinte environnementale. À Colombier-Saugnieu, l’entreprise annonce une baisse de 31% des distances parcourues par les colis.

Au-delà de la performance logistique, Amazon met en avant les retombées économiques locales. Les 3 000 emplois annoncés concernent majoritairement des postes dans la logistique, mais l’entreprise affirme proposer jusqu’à 400 métiers différents. Elle insiste également sur l’accessibilité de ces recrutements, ouverts sans condition de diplôme ni de CV, en lien avec France Travail, afin d’attirer des publics éloignés de l’emploi. Le groupe défend par ailleurs l’impact de la robotisation et de l’intelligence artificielle dans ses entrepôts, présentées comme des outils facilitant le travail et améliorant les conditions d’exercice. Cette implantation devrait ainsi marquer durablement le paysage économique local.

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