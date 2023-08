Canicule : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance rouge

Le Rhône, la Haute-Loire, l'Ardèche et la Drôme passeront en vigilance rouge canicule ce mardi à midi. Des records de températures devraient être battus.

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, l'a annoncé ce lundi après-midi lors de sa visite à Lyon. Le Rhône, la Haute-Loire, l'Ardèche, et la Drôme basculeront en vigilance rouge canicule ce mardi à midi. Une première pour le Rhône, depuis que ce niveau d'alerte a été créé en 2004 après la canicule de 2003

"Canicule extrême'

La décision a été prise "compte tenu de la persistance de cette vague de chaleur et des températures et des records de températures que nous allons atteindre, a expliqué le ministre. Et d'ajouter : Le niveau rouge, c'est toute la population qui doit faire attention, on entre dans une période où les organismes sont exposés à des chaleurs dont il faut éviter la prolongation." Ce niveau d'alerte correspond ainsi à "une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique et présente un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population et des impacts sociétaux", explique Météo-France.

Dans le Rhône, les conditions avec "vent faible et masse d'air extrêmement chaude, sont bien établies", précise Météo-France qui qualifie cet épisode caniculaire de "remarquable sur la région. Outre son arrivée tardive dans l'été, c'est sa durée et localement son intensité qui imposent une vigilance toute particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées".

Historique ! Le département du #Rhône et la Métropole de #Lyon passent en #vigilance rouge #canicule ! C'est la 1ère fois que le rouge (niveau maximal) est déclenché dans le Rhône. — Lyon Météo (@LyonMeteo69) August 21, 2023

Les températures ne devraient pas descendre sous les 23 à 25°C ce mardi matin, prévoit Météo-France. Les maximales s'échelonnent entre 36 et 39°C. Ce niveau d'alerte rouge "pourrait conduire à ce que des manifestations puissent être remises en cause par les autorités préfectorales", a ajouté le ministre.

Le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi. "Certains records absolus risquent à nouveau d'être battus, notamment mardi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés prévus", explique Météo-France. Les conseils de comportement (hydratation, réduction des efforts physiques...) sont les même qu'en vigilance orange. Ils s'appliquent toutefois à tous, en bonne santé ou non. En entreprise, l'employeur doit réévaluer chaque jour les risque encourus par chacun de ses salariés et doit prendre des mesures en conséquences.