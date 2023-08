Canicule : à Lyon, le ministre de la Transition écologique salue la politique municipale

En visite à Lyon, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a salué les actions mises en place par la municipalité pour faire face aux épisodes de canicule.

Depuis plusieurs jours, Lyon, à l'image d'une grande partie de la France, s'embrase. Le mercure s'emballe, les journées à plus de 30°C s'accumulent. Placé en vigilance orange comme une cinquantaine d'autres départements, le Rhône passera en vigilance rouge ce mardi. En visite dans la capitale des Gaules, au parc de la Tête d'Or, le ministre de la Transition Ecologique, Christophe Béchu, l'a annoncé ce lundi après-midi.

"Il est important pour nous de valoriser ce que vous faites"

Accueilli - entres autres - par Grégory Doucet, maire de Lyon et Fabienne Buccio, préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes et accompagné par la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité, Sarah El Haïry, le ministre est venu visiter le dispositif d'activités à destination des plus jeunes, mis en place par la Ville de Lyon au vélodrome du parc. Costume et coupe de cheveux impeccables, Christophe Béchu a longuement échangé avec l'édile, qui avait à cœur de valoriser les actions de sa municipalité. "Nous ouvrons nos parcs dès 6 h du matin, nous avons cartographié les lieux de fraîcheur...", a énuméré Grégory Doucet.

Sous un chaleur accablante, le ministre a échangé quelques instants avec des enfants s'apprêtant à s'élancer sur un ventriglisse. "J'ai trop chaud !", lance au ministre l'un d'eux. Un moment d'amusement et de fraîcheur pour la soixantaine de jeunes accueillis au vélodrome. "Il est important pour nous de valoriser ce que vous faites, je te le dis de manière très clair, a lancé Christophe Béchu à Grégory Doucet, face aux micros et caméras. Et d'ajouter : A la fois nous devons rappeler un certain nombre de bons gestes, mais il y aussi une politique à repenser compte tenu de la multiplication de ces vagues de chaleur." Au cours de la dernière décennie, la France a connu en moyenne une dizaine de jours de canicule par an. Ce chiffre devrait doubler d'ici 2050.

"Lyon fait partie des villes pour lesquelles il y a une réflexion sur la manière de faire face à ces vagues de chaleur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique

"Lyon fait partie des villes pour lesquelles il y a une réflexion sur la manière de faire face à ces vagues de chaleur [...] A partir du moment où vous avez une politique qui consiste à débitumer, à renaturer, ou vous vous posez la question de l'évolution des modes de déplacements, vous montrez le chemin de ce vers quoi on doit aller", a expliqué le ministre. S'il a ainsi salué les actions menées par les collectivités locales, Christophe Béchu a toutefois été peu loquace sur le rôle de l'Etat dans ces transformations. Valorisant ici le travail des préfectures pour mettre en place des dérogations permettant aux chantier de débuter plus tôt dans la journée, là, un fonds de deux milliards d'euros "à la main des collectivités". Le secrétaire général du parti d'Edouard Philippe a également rappelé la mise en place par l'Etat d'un plan vague de chaleur, dont les "15 mesures phares" sont toutefois largement bornées au domaine de la sensibilisation.

Résultat, ministre comme maire apparaissent démunis face à des épisodes de canicule plus réguliers et plus intenses. "On ne va pas faire des aides pour que tout le monde s'achète des climatisations, ça ne ferait qu'empirer le problème", lâche un sénateur présent lors de la visite.