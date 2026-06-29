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Un bus électrique à Lyon.
Un bus électrique à Lyon.

Canicule dans les transports en commun lyonnais: les syndicats inquiets

  • par Amaury Perrin

    • À la suite de malaises survenus sur le réseau de transports en commun lyonnais pendant la canicule, la CGT Bus et Trolleybus tire la sonnette d'alarme.

    En cette période de canicule, plusieurs malaises ont été recensés sur le réseau des Transports en Commun Lyonnais (TCL), tant du côté des usagers que des conducteurs. La CGT Bus et Trolleybus veut donc alerter Keolis et Sytral Mobilités sur "une situation devenue intenable".

    Plus de 400 pannes de climatisation en quelques jours

    Selon la CGT, au-delà des fortes chaleurs, ces malaises sont la conséquence directe d'un manque de moyens et d'une "dégradation continue des conditions d'exploitation". Le syndicat fait en effet état de 400 pannes de climatisation recensées ces derniers jours. En conséquence : un réseau perturbé par des suppressions de bus, des temps d'attente prolongés ainsi que des véhicules surchargés. Une situation que la CGT juge inacceptable aujourd'hui. "Les épisodes caniculaires ne sont plus exceptionnels : ils sont désormais prévisibles".

    C'est pourquoi le syndicat alerte à nouveau Keolis et le Sytral, exigeant des mesures immédiates. Il demande notamment l'aménagement des horaires et du temps de travail des conducteurs, ainsi que le renforcement des effectifs et la mise à disposition de brumisateurs et d'eau potable sur l'ensemble des terminus du réseau. Et ce "avant qu'un drame ne survienne". Contactés par la rédaction, les TCL se gardent le droit de répondre à la CGT.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : les lignes T3, T7 et Rhônexpress fortement perturbées cet été

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