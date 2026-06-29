L'association The Greener Good organise une soirée ce jeudi 2 juillet pour mettre à l'honneur des acteurs engagés de l'économie locale.

Jeudi 2 juillet, l’association The Greener Good organise la 9e édition de sa soirée Commerç’Engagés. L’événement se tiendra de 18h30 à 21 heures au Zibou Lab, dans le quartier de Confluence (2e arr.) à Lyon.

L’objectif est ici de "valoriser des commerçants et artisans porteurs de projets qui contribuent à une économie plus locale, responsable et solidaire". Le public pourra ainsi découvrir leurs parcours et engagements à travers différents témoignages.

Une soirée d'échange et de partage

La soirée proposera des échanges autour de l’entrepreneuriat, de l’inclusion, de l’artisanat et du lien social. Elle invitera également les participants à explorer des pistes pour consommer autrement et soutenir les initiatives locales. Plusieurs structures du territoire, dont L’Atelier des Nouveaux Designs, Ô le Pain et Les Petites Cantines de Perrache, seront mises à l’honneur.

Ouverte à tous, la soirée Commerç’Engagés est accessible sur inscription, avec un tarif compris entre 3 et 5 euros.

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