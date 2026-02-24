Actualité
Pancarte Justice pour Quentin à Lyon. (@Guillaume Lamy)

Marche pour Quentin Deranque : la famille condamne "la récupération" et les "débordements"

  par La Rédaction

    • La famille du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque a condamné lundi la "récupération politique" et "les débordements racistes" lors d'une marche en son hommage samedi à Lyon, dans un communiqué transmis par son avocat.

    La famille "condamne (...) très fermement la récupération politique de cette marche effectuée sans la moindre pudeur, la présence de certains extrémistes notoires et les débordements racistes et discriminatoires constatés en marge de cette marche", selon ce communiqué de Me Fabien Rajon, initialement dévoilé par RTL.

    Rappelant "qu'elle n'était ni présente, ni à l'initiative du rassemblement", elle a assuré qu'elle "n'avait a priori rien contre l'idée d'un hommage (...) à la condition qu'il fut respectueux et apolitique".

    Le parquet de Lyon a indiqué à l'AFP avoir "ouvert des enquêtes du chef de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion", concernant des signalements de saluts nazis et d'insultes racistes et homophobes durant la marche. Quelque 3 200 personnes, selon les autorités, ont défilé samedi dans les rues de Lyon en hommage au militant de 23 ans mort début février à la suite de violents coups portés par des membres de l'ultragauche.

    Selon un porte-parole de la préfecture du Rhône, "deux personnes au moins" avaient été vues en train de faire des saluts nazis pendant la marche.

