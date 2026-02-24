Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été une nouvelle fois placés en vigilance jaune crues ce mardi 24 février 2026.

Les journées se suivent et se ressemblent pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mardi 24 février, trois départements sont une nouvelle fois en vigilance jaune crues : le Rhône, l'Ain et l'Allier. A Lyon, la Saône est notamment concernée par la crue qui devrait se poursuivre les prochaines heures.

A noter également que les trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont eux en vigilance jaune avalanches ce mardi.