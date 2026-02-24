Selon un sondage OpinionWay pour la Brasserie Parallèle, les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes participent moins au Dry January que la moyenne nationale estimée à 14 %.

Dry January ne rime visiblement pas avec Auvergne-Rhône-Alpes. Seulement 11 % des habitants de la région ont participé à ce mois sans alcool. C'est moins que la moyenne nationale, estimée à 14 % selon un sondage OpinionWay pour la Brasserie Parallèle, datant de novembre 2025. Parmi les participants, les raisons sont variées. Plus de 36 % des participants voulaient réduire leur consommation et ont réussi, quand 27 % des participants s’étaient fixés une abstinence totale mais ont finalement réduit leur consommation. 18 % des participants ont respecté une abstinence totale durant tout le mois de janvier, alors que plus de 18 % des participants ont tenté le Dry January avant d’y renoncer en cours de mois.

Si l'on regarde celles et ceux qui n'ont pas participé au DryJanuary, 31 % d'entre eux ne consomment jamais d'alcool. 48 % déclarent ne jamais avoir envisagé de participer, tandis que 20 % indiquent ne pas savoir précisément ce qu’est le Dry January. Un chiffre qui s'élève à 25 % à l'échelle nationale. Les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes ont donc plutôt connaissance de l'évènement mais ne le font pas, par choix.

Des bénéfices… et pas seulement chez les participants

Le sondage explique aussi que même sans participation, l'évènement incite à réduire sa consommation, ils sont 9 % en Auvergne-Rhône-Alpes, et autant à rechercher des alternatives aux boissons alcoolisées. Par ailleurs, 7 % indiquent que cette initiative les encourage à réfléchir à leur propre consommation. Ils sont également 5 % à déclarer se sentir en meilleure santé physique et 5 % à être encouragés à échanger davantage autour de ces sujets.

Bien sûr, les participants tirent plus de bénéfices. 58 % d'entre eux ont affirmé que le défi les incitait à moins consommer de l'alcool le reste de l'année et 34 % d'entre eux sont prêts à renouveler l'expérience l'année prochaine. Enfin, sur le plan du bien-être, 28 % des habitants de la région affirment se sentir en meilleure santé physique, et 20 % en meilleure santé mentale.