Douceur printanière et soleil ce mardi à Lyon

C'est une belle journée qui attend Lyon et son agglomération ce mardi avec un soleil généreux et des températures printanières l'après-midi.

Ce mardi 24 février aura un goût de printemps à Lyon. Après quelques nuages bas dans la matinée, le soleil reprendra ses droits et devrait être généreux toute l'après-midi et jusqu'en soirée.

Côté températures, s'il fait seulement 5 degrés ce matin, le mercure grimpera vite pour atteindre les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison.