Actualité
L'aéroport de Lyon Saint Exupéry .©ALLILI MOURAD/SIPA
L’aéroport de Lyon Saint Exupéry .©ALLILI MOURAD/SIPA

"Favoriser l'emploi local" : Aéroports de Lyon et France Travail prolongent leur partenariat

  • par Romain Balme

    • Le dispositif Lyon Aéro Emploi est prolongé pour cinq ans entre Aéroports de Lyon et France Travail. Objectif : favoriser l’embauche des riverains et renforcer l’insertion professionnelle sur la plateforme.

    "Lyon Aéro Emploi". C'est le nom de cette convention partenariale prolongée ce 17 avril par les deux signataires, le réseau Aéroports de Lyon, détenu par Vinci, et France Travail. Son objectif, favoriser les riverains de l'aéroport, dans des besoins en recrutement des entreprises de la plateforme. Ce dispositif, déjà établi entre 2023 et 2025 a permis de publier près de 1300 offres d’emploi, dont 1000 recrutements aboutisParmi ces personnes recrutées, près de 60 % étaient en situation d’insertion.

    Concrètement, de nombreuses actions ont déjà été déployées, à l'image de la création d’un espace web dédié sur le site web "riverains de l’aéroport", redirigeant vers les offres d’emploi des entreprises de la plateforme. Parmi les secteurs qui sollicitent le plus, on retrouve l’assistance aéroportuaire (22 %) ou la restauration (19 %), à égalité avec le transport et la logistique.

    Pour les cinq prochaines années, l'ambition de ce partenariat est claire, 40 % de recrutements issus des communes riveraines, renforcer l’insertion professionnelle en favorisant l’accès à l’emploi des publics les plus éloignés du marché du travail (50 % de recrutements), et développer les coopérations entre acteurs de l’emploi et entreprises.

    Lire aussi : Lufthansa en grève, les vols de Lyon vers l'Allemagne annulés

    à lire également
    L'instauration de la ZFE a-t-elle permis de réduire la pollution de l'air dans la Métropole de Lyon ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'aéroport de Lyon Saint Exupéry .©ALLILI MOURAD/SIPA
    "Favoriser l'emploi local" : Aéroports de Lyon et France Travail prolongent leur partenariat 16:44
    L'instauration de la ZFE a-t-elle permis de réduire la pollution de l'air dans la Métropole de Lyon ? 16:20
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Lyon : elle n’a pas le temps d’arriver à l’hôpital, une femme accouche dans sa voiture 15:47
    Gabriel Attal attendu à Lyon le 28 avril pour une réunion publique 15:30
    La préfecture du Rhône interdit un rassemblement automobile prévu ce week-end 14:57
    d'heure en heure
    Lyon : plusieurs départs de feu dans le huitième arrondissement, un suspect interpellé 14:52
    Disquaire Day, flan pâtissier... Les bons plans à Lyon du 17 au 19 avril 14:32
    Lyon : des policiers visés par des mortiers d’artifice dans le quartier Gorge-de-Loup 13:57
    mairie de villeurbanne
    Villeurbanne : un concert organisé pour les 40 ans de carrière de l’organiste Mahmoud Gamaleddyn 13:23
    Théâtre des Célestins : Émotion, migrations et papillons avec Emmanuel Meirieu 12:40
    Métropole de Lyon : les axes M6-M7, A7 et le tunnel sous Fourvière seront fermés les week-ends en mai 12:16
    Union Européenne
    Métropole de Lyon : la 6e édition du Mois de l'Europe se déroulera du 28 avril au 31 mai 12:10
    Musique classique : Marteaux sensibles à l’Auditorium 12:03
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut