Le dispositif Lyon Aéro Emploi est prolongé pour cinq ans entre Aéroports de Lyon et France Travail. Objectif : favoriser l’embauche des riverains et renforcer l’insertion professionnelle sur la plateforme.

"Lyon Aéro Emploi". C'est le nom de cette convention partenariale prolongée ce 17 avril par les deux signataires, le réseau Aéroports de Lyon, détenu par Vinci, et France Travail. Son objectif, favoriser les riverains de l'aéroport, dans des besoins en recrutement des entreprises de la plateforme. Ce dispositif, déjà établi entre 2023 et 2025 a permis de publier près de 1300 offres d’emploi, dont 1000 recrutements aboutis. Parmi ces personnes recrutées, près de 60 % étaient en situation d’insertion.

Concrètement, de nombreuses actions ont déjà été déployées, à l'image de la création d’un espace web dédié sur le site web "riverains de l’aéroport", redirigeant vers les offres d’emploi des entreprises de la plateforme. Parmi les secteurs qui sollicitent le plus, on retrouve l’assistance aéroportuaire (22 %) ou la restauration (19 %), à égalité avec le transport et la logistique.

Pour les cinq prochaines années, l'ambition de ce partenariat est claire, 40 % de recrutements issus des communes riveraines, renforcer l’insertion professionnelle en favorisant l’accès à l’emploi des publics les plus éloignés du marché du travail (50 % de recrutements), et développer les coopérations entre acteurs de l’emploi et entreprises.

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