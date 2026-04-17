En vue de la rentrée de septembre, les relais petite enfance de Villeurbanne ouvriront leurs portes aux parents le 21 avril.

Laisser son enfant pour la première fois peut être synonyme d'angoisse pour les parents. Afin de les rassurer au mieux, une journée portes ouvertes sera organisée dans les relais de petite enfance (RPE) villeurbannais mardi 21 avril.

L'occasion pour les familles de visiter les centres, mais aussi de se renseigner sur les modes d'accueil des enfants en vue de la rentrée de septembre. Les parents pourront également trouver une large diversité de renseignements, allant de la liste des professionnels agrées aux droits et obligations des parents.

Les portes des RPE François-Truffaut (secteur Charpennes, Tonkin, Charmettes, Buers), Edouard Herriot (secteur Gratte-Ciel, Dedieu, Charmettes) et Jean-Epstein (secteur Grandclément, Maisons-Neuves, Ferrandière) seront ouvertes de 16 heures à 19 heures.

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