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Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur. (Photo Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Bruno Retailleau attendu dans le Rhône ce jeudi

  • par LR

    • Le président des Républicains Bruno Retailleau est attendu ce jeudi dans le Beaujolais pour rencontrer les acteurs de la filière viticole.

    Nouvelle étape rhodanienne pour Bruno Retailleau. Le président du parti Les Républicains se rendra ce jeudi 4 juin dans le Beaujolais à l’invitation du député du Rhône Alexandre Portier.

    L’après-midi sera consacré aux enjeux de la viticulture, secteur emblématique du territoire. Plusieurs rencontres avec des professionnels sont prévues à Fleurie, au sein d’exploitations et de structures représentatives du vignoble beaujolais. L’occasion d’échanger sur les difficultés économiques, les perspectives de développement et l’avenir de la filière.

    Après cette séquence de terrain, Bruno Retailleau poursuivra sa visite dans le Rhône avec une réunion publique organisée en soirée à Gleizé. Présentée comme un temps d’échange ouvert, cette rencontre doit permettre aux habitants d’interroger le responsable politique sur les grands sujets d’actualité et les perspectives nationales à l’approche des prochaines échéances électorales.

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