Bron : un adolescent de quatorze ans placé en garde à vue pour vol à l'arraché

  • par Loane Carpano

    • Lundi 6 octobre, un adolescent de quatorze ans a été placé en garde à vue après avoir volé le collier d'un homme de 66 ans en pleine rue à Bron.

    Un nouveau vol à l'arraché est survenu lundi 6 octobre à Bron. Selon Lyon Mag, un homme âgé d'une soixantaine d'années se serait fait voler son collier en pleine rue, alors qu'il marchait rue Louis-Ailloud.

    En fuite, l'auteur des faits a rapidement été intercepté par la police municipale en patrouille, alors alertée par des passants et par la victime. Jeune ressortissant algérien de quatorze ans, l'individu a directement été conduit au commissariat de Vénissieux. Aucun objet dangereux ou volé, n'a été retrouvé sur le jeune homme. Ce dernier aurait alors expliqué avoir jeté le collier lors de sa course poursuite.

    Les caméras du centre de supervision urbain ont permis d'établir l'implication du jeune homme dans le vol. Ce dernier a été placé en garde à vue et fait l'objet d'une plainte pour vol à l'arraché. Un complice repéré sur les caméras de vidéosurveillance est également recherché.

