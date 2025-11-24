Actualité
entrée Saône du tunnel sous Fourvière
@Tim Douet

Lyon : une série de fermetures nocturnes va perturber les grands axes cette semaine

  • par La Rédaction

    • Le tunnel sous Fourvière et plusieurs autoroutes de la métropole de Lyon seront coupés de nuit à partir de ce lundi.

    Les automobilistes circulant dans la métropole lyonnaise devront composer avec de nombreuses interruptions nocturnes cette semaine. L’axe le plus sensible, le tunnel sous Fourvière (M6/M7), sera totalement fermé dans les deux sens durant quatre nuits consécutives, de lundi à jeudi, entre 21 h et 6 h.

    D’autres chantiers impacteront également la circulation. L’A46 Sud sera coupée chaque nuit dans le sens Nord–Sud, entre Manissieux et Ternay, sur la même plage horaire. Plusieurs bretelles stratégiques seront aussi fermées, notamment celles reliant l’A47 à l’A7 au niveau de Ternay, l’A450 à l’A7 à Pierre-Bénite, ou encore la D383 vers l’A7 à Saint-Fons.

    Ces coupures répétées imposeront des itinéraires de substitution pour les trajets nocturnes. Les conducteurs sont invités à anticiper leurs déplacements afin d’éviter les mauvaises surprises.

