Vénissieux : après les fusillades, La Poste suspend la distribution du courrier autour du boulevard Joliot-Curie

La Poste a récemment annoncé la fermeture du bureau de poste des Terreaux à Lyon. (Illustration Pixabay)

Après que nombreuses fusillades ont éclaté à proximité du boulevard Joliot-Curie, à Vénissieux, La Poste suspend la distribution du courrier dans plusieurs rues du secteur.

Depuis plusieurs jours, Vénissieux est le théâtre de plusieurs fusillades en lien avec le trafic de drogues. À tel point qu’une soixantaine de policiers ont été dépêchés sur place en début de semaine, et notamment au niveau du boulevard Joliot-Curie où se sont déroulés les faits.

Un climat délétère pour ce quartier de l’Est lyonnais qui inquiète jusque dans le service public. Selon les informations de nos confrères de Lyon Mag, il semblerait que La Poste ait pris la décision de suspendre la distribution du courrier dans les rues les plus exposées au danger.

Une affiche visible dans les halls des immeubles situés au 103 et 129 boulevard Joliot-Curie, ainsi qu’au 52 rue Vallet, indique qu’il est impossible pour les facteurs de "distribuer le courrier (simple et recommandés) et les colis de manière sécurisée." En attendant un retour au calme, les riverains sont priés de se rendre au bureau de poste principal de Vénissieux, place de la Paix.

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