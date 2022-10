Lundi 3 octobre à 14h30 l’association super-héros grand cœur rendra visite aux enfants hospitalisés de l’hôpital femme mère enfant de Bron.

Batman, Spiderman, Deadpool et Captain America descendront en rappel depuis le toit de l’hôpital pour simuler un combat au sol avec deux méchants. Par la suite les anciens policiers du GIGN et du RAID costumés se rendront sur le parvis de l’hôpital et dans les chambres pour rendre visite aux enfants et leur redonner le sourire.