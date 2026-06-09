La Poste a récemment annoncé la fermeture du bureau de poste des Terreaux à Lyon. (Illustration Pixabay)

Les guichetiers des bureaux de poste de Bron Hôtel de Ville et Bron Terraillon ont entamé un mouvement de grève illimité ce lundi 8 juin.

Les bureaux de poste de Bron Hôtel de Ville et de Bron Terraillon sont touchés par un mouvement de grève illimité depuis le lundi 8 juin. Selon le syndicat SUD Poste Rhône Ain, l'ensemble des agents de guichet a cessé le travail pour protester contre un projet de fusion des deux sites avec le secteur de Genas.

Les salariés estiment que cette réorganisation entraînerait une dégradation de leurs conditions de travail, avec davantage de polyvalence et une réduction des effectifs disponibles. Ils craignent également des conséquences sur l'accueil du public, notamment pour les personnes âgées, isolées ou en situation de précarité.

Le syndicat dénonce une restructuration qui s'inscrirait dans une transformation progressive du réseau postal. Il demande l'abandon du projet, une révision de l'organisation envisagée et le remplacement systématique des agents absents. Un rassemblement est organisé ce mardi 9 juin devant le bureau de poste de Bron, rue de Verdun.