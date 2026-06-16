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École Aristide Briand, dans le 7e arrondissement de Lyon. Google Maps

Lyon : la cantine et les activités périscolaires suspendues à l’école Aristide Briand après des incidents, la police mobilisée

  • par C.M.

    • Après plusieurs incidents et plaintes signalés récemment aux abords et dans l’école Aristide Briand, dans le 7e arrondissement de Lyon, la cantine et les activités périscolaires ont été suspendues pendant une semaine.

    Ce lundi 15 juin, les parents d’élèves de l’école Aristide Briand ont eu la mauvaise surprise de constater que la cantine et les activités périscolaires du midi et du soir étaient suspendues pendant une semaine, soit jusqu’au vendredi 19 juin. En cause, "plusieurs incidents et plaintes signalés ces derniers jours", précise un parent à Lyon Capitale.

    L'école Aristide Briand (7e arr.) suspend sa cantine et son périscolaire. Photo fournie

    Une situation qui suscite "de nombreuses interrogations parmi les parents concernant les raisons exactes de cette décision, les faits qui ont conduit à cette fermeture et les mesures envisagées pour garantir la sécurité des enfants", poursuit-il.

    Des agents de police mobilisés

    Contactée, la Ville de Lyon confirme que cette décision, prise par le Conseil d'Administration du Centre Social, intervient après "une altercation entre adultes survenue vendredi, dans un climat de tensions déjà préexistant dans et autour de l’école." La municipalité assure par ailleurs être "déjà mobilisée sur cette situation", tandis que "des agents de la police municipale sont et resteront présents afin d'accompagner le retour à une ambiance plus sereine."

    Et de conclure : "Les élus et le Centre Social ont encore pu échanger aujourd'hui et portent ensemble le souhait d'un retour à la normale dès que possible."

    Lire aussi : "La Ville de Lyon a besoin de vous" : la police municipale mise à l’honneur ce vendredi

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