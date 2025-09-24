"Bloquons tout" : la CGT prévoit de nouvelles actions ce jeudi à Lyon

La CGT appelle à une nouvelle journée de mobilisation jeudi 25 septembre à Lyon avec des actions de tractage, des rassemblements et une conférence de presse devant le Medef.

Après les mobilisations des 10 et 18 septembre derniers, les syndicats ne décolèrent pas. La CGT appelle à une nouvelle journée d’actions demain, jeudi 25 septembre à Lyon.

"À force de multiplier les cadeaux fiscaux, les gouvernements successifs ont accru de façon importante le montant des aides publiques aux entreprises. Explosion des inégalités, paupérisation du pays, affaissement des services publics, baisse de la croissance, manque d’investissement, dégradation des conditions de travail… Une majorité de plus en plus grande de citoyens a conscience que cette austérité est injuste. Mieux encore, qu’on peut et qu’on doit faire autrement", écrit le syndicat dans un communiqué diffusé ce mercredi.

Plusieurs actions partout dans Lyon

Le syndicat sera notamment présent devant les stations de métro et les gares pour tracter, entre 8h30 et 10 heures, un rassemblement est également organisé devant l’Hôpital Saint-Jean de Dieu pour protester "contre la répression syndicale". Un rassemblement est en parallèle prévu à 10 heures devant l’hôpital de la Croix Rousse. Les étudiant donnent également rendez-vous à 11 heures place Jean Macé (7e arr.), à l'appel du NPA Jeunes Révolutionnaires Lyon pour une grande manifestation.

À 12 heures, le syndicat donne rendez-vous aux manifestants et à la presse devant le Medef, avenue Jean Mermoz, dans le 8e arrondissement, pour une conférence de presse. Un rassemblement se tiendra enfin à 14h30 devant l’hôpital Lyon Sud. Parmi les mesures attendues par la CGT, la "justice fiscale" avec la remise à plat des 211 milliards d’euros d’aides aux entreprises et le rétablissement ISF, l’abrogation de la réforme des retraites, une augmentation des salaires ou encore l’arrêt des licenciements et l’organisation d’assises sur l’industrie.

À noter également qu’après son rendez-vous avec le Premier ministre, Sébastien Lecornu, ce mercredi, l’intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, l'Unsa, FSU et Solidaires) estime n’avoir reçu "aucune réponse claire" et appelle à "une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre".

