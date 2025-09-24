Actualité
Photo d’illustration. © Tim Douet

Neuf victimes identifiées : fin de cavale pour un voleur en série à Lyon

  par La Rédaction

    • Un quinquagénaire sans domicile fixe, soupçonné de multiples vols discrets dans des bars, restaurants et commerces de l’agglomération lyonnaise depuis près d’un an, a été interpellé dimanche à Perrache.

    Depuis octobre 2024, un voleur sévissait incognito dans plusieurs établissements lyonnais. Sa méthode : dérober sacs ou téléphones à des clients attablés, avant de disparaître sans être remarqué. Les caméras de vidéosurveillance l’ont identifié à plusieurs reprises, notamment après un vol près de la rue Mercière (Lyon 2e), puis dans un restaurant du 9e arrondissement et un bar du quai Romain-Rolland (5e).

    L’homme, âgé de 54 ans et originaire de Saint-Priest, aurait aussi dérobé en avril dernier des parfums à Oullins, puis récemment un article dans une maroquinerie de Confluence. Au total, neuf victimes ont été recensées.

    C’est finalement une patrouille du service interdépartemental de sécurisation des transports en commun qui l’a repéré dimanche à la gare routière de Perrache, selon nos confrères du Progrès. Interpellé à 16 h 30, il a reconnu l’ensemble des faits. Le quinquagénaire a été déféré mardi devant le parquet en vue d’une comparution immédiate.

