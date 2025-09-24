À Lyon, la fédération des motards en colère va de nouveau manifester contre la ZFE

À l’appel de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC), plusieurs centaines de motards se sont mobilisées ce samedi 17 mai à Lyon. @CM

Les motards et tous les usagers de la route sont invités à une mobilisation contre la ZFE samedi 27 septembre à Lyon.

La Fédération française des motards en colère remet le couvert. Après une mobilisation en mai en compagnie de plusieurs élus de droite dont le maire de Caluire, Bastien Joint, elle appelle de nouveau à un rassemblement ce samedi 27 septembre à Lyon sur la place des Terreaux pour contester la Zone à faibles émissions (ZFE).

Une mesure "antisociale"

"Pour la FFMC, cette mesure est antisociale car elle fait porter la responsabilité de la pollution sur les plus défavorisés. N’ayant pas les moyens d’acheter un véhicule récent, ils se retrouvent exclus de certaines zones urbaines. Ce qui limite ainsi leur accès à l’emploi, aux services et aux loisirs faute de solutions alternatives et d’accès aux transports en commun. Pareil, parfois en pire, pour les professionnels", écrit-elle dans son communiqué.

Pour rappel, la suppression votée de la ZFE dans le cadre de la loi sur la simplification de la vie publique reste soumise à une commission mixte paritaire, mais aussi et surtout à des recours des écologistes. Le Conseil constitutionnel pourrait censurer l'article, au motif qu'il est un cavalier législatif, c'est-à-dire une disposition qui n'a rien à voir avec l'objet de la loi dans laquelle elle est insérée.

La FFMC, qui appelle les candidats déclarés aux élections municipales et métropolitaines à venir les rencontrer, "est d’autant plus en colère que les deux roues motorisés (2RM) ne sont même pas censées être concernés par les ZFE", assure-t-elle, citant l'article 119 de la loi Climat et Résilience, lequel ne dit cependant pas explicitement que les deux-roues doivent être exclus du dispositif.

Quoiqu'il en soit, la fédération appelle les motards et tous les usagers de la route à se rassembler à 14 h sur la place des terreaux samedi 27 septembre.