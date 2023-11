Bigflo et Oli annoncent un concert à Lyon en 2024

Le duo toulousain sera en concert à la LDLC Arena de Décines dimanche 26 mai 2024.

En pleine tournée des Zéniths, Bigflo et Oli ont annoncé sur X (ex-Twitter) ce lundi 6 novembre cinq dates de concert pour l'année à venir. Ainsi, en plus de passer à Lille ou Toulouse, ils se représenteront sur la scène de l'Arena de Décines. L'ouverture de la billetterie est prévue pour le jeudi 9 novembre, à 10 heures.

A seulement 23 et 26 ans, les frères Ordonez comptabilisent plus d'un million d'albums vendus, deux millions d'auditeurs mensuels sur les plateformes de streaming et de nombreuses récompenses, notamment aux NRJ Music Awards.