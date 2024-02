Sixième édition du Lyon Crêpes Festival ce week-end

Lyon célèbre la crêpe ce week-end avec un festival organisé au Heat par la crêperie Madamann.

À Lyon, la chandeleur se poursuit tout le week-end ! Même si les Lyonnais sont traditionnellement fans de matefaim, la ville accueille ce week-end la sixième édition du Lyon Crêpes Festival, organisée par la crêperie Madamann (Lyon 1er). Cette année, l'événement a lieu au Heat, dans la quartier de la Confluence. "Notre objectif demeure inchangé : explorer non seulement les saveurs authentiques des crêpes et galettes bretonnes, mais aussi les déclinaisons et variantes culinaires provenant des quatre coins du monde", explique l'enseigne sur son site.

Quatre containers accueillent des collaborations inédites pour ravir vos papilles, dont celle du chef lyonnais Grégory Cuilleron autour d’une recette de galette “Lyon - Rennes”. Madamann mettra également à l'honneur des produits locaux comme le chocolat Valrhona, et une sélection de boissons, dont un cidre savoyard !

Toute la journée, des animations sont prévues : palet breton, atelier crêpe, blindtest et DJ set.

Samedi 3 février, de 11h00 à 23h30 et dimanche 4 février, de 11h30 à 19h00

HEAT, 70 quai Perrache, Lyon 2e

Entrée gratuite - Plus d'informations