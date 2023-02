Membre présumé de la mafia calabraise, un sexagénaire arrêté à Saint-Étienne

Recherché depuis 16 ans pour un double meurtre, un Italien de 60 ans, membre présumé de la mafia calabraise, la ‘Ndrangheta, a été arrêté jeudi 2 février à Saint-Étienne. Il a été placé en détention après avoir été présenté à un magistrat de Lyon.

C’est la fin d’une cavale de près de 16 ans. Recherché par les carabiniers italiens depuis 2006 pour deux meurtres commis en janvier 1991 et une tentative de meurtre en juillet 1991, Edgardo Greco, un homme âgé de 63 ans, a été arrêté jeudi 2 février dans une rue de Saint-Étienne. Cet homme, qui, d’après des témoignages et documents consultés par l’AFP, se faisait appeler Paolo Dimitrio et travaillait depuis de nombreuses années dans le milieu de la restauration stéphanoise, est soupçonné d’appartenir à la ‘Ndrangheta, la puissante mafia Calabraise.

Placé en détention

Présenté jeudi après-midi devant un magistrat du parquet général de Lyon, selon des informations de l’AFP, il aurait refusé d’être remis entre les mains de la justice italienne et a été placé en détention. Une arrestation importante pour les forces de l’ordre italienne qui a fait réagir le ministre italien de l’Intérieur sur Twitter, celui-ci exprimant sa "grande satisfaction pour cette importante opération".

Fugitif, qualifié de "dangereux" par Interpol, il s'était échappé lors d'une garde à vue et faisait l’objet depuis 2014 d’un mandat d’arrêt international. Il est considéré comme co-responsable de l’embuscade qui a coûté la vie à deux frères "Stefano et Giuseppe B. qui voulaient une plus grande autonomie et considération dans le milieu des clans de Cosenza", selon un communiqué des carabiniers italiens. Edgardo Greco, le suspect interpellé, faisait à l’époque partie du clan Perna-Pranno, qui était le plus important de la ville de Cosenza.