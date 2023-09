Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune canicule

L’épisode de fortes chaleurs en cours depuis le début de la semaine se poursuit ce vendredi 8 septembre en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les températures restent très élevées en cette fin de semaine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l’instar d’une grande partie du territoire français. En cause, une vague de chaleur tardive qui touche l’Hexagone depuis le début de la semaine et qui a poussé les autorités à déclencher la vigilance orange canicule dans 14 départements du centre de la France ce vendredi.

Pas d'amélioration avant la semaine prochaine

37 autres, dont cinq situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sont encore placés en vigilance jaune pour la canicule. Il s’agit de l’Allier, la Loire, le Rhône, l’Ain et le Puy-de-Dôme où les températures grimperont au-dessus des 30°c :

Clermont-Ferrand : 34°c + 12°c par rapport aux normales de saison

34°c + 12°c par rapport aux normales de saison Lyon : 34°c + 10°c par rapport aux normales de saison

34°c + 10°c par rapport aux normales de saison Saint-Étienne : 32°c + 10°c par rapport aux normales de saison

32°c + 10°c par rapport aux normales de saison Bourg-en-Bresse : 33°c + 10°c par rapport aux normales de saison

33°c + 10°c par rapport aux normales de saison Moulins : 35°c + 12°c par rapport aux normales de saison

Pour l’heure, aucun rafraîchissement des températures n’est attendu avant le début de semaine prochaine. Au moins jusqu'à dimanche, "les températures seront souvent comprises entre 32 et 36 °C l’après-midi de l’Aquitaine et de l’Occitanie au Centre à l’Auvergne Rhône-Alpes à la Bourgogne au Centre et à l’Île-de-France", précise Météo France.