Beaucoup de vent aujourd'hui à Lyon, le Rhône en alerte "neige-verglas" et "crues"

Temps très froid et nuageux aujourd'hui dans la capitale des Gaules. Des rafales de vent sont également attendues. L'ensemble du département reste en alerte jaune pour risque de crues et de neige-verglas.

Le froid est là ! Après les températures clémentes de cette première semaine de janvier, le froid s'installe à Lyon. La journée sera marquée par d'importantes rafales de vent, jusqu'à 45 km/h en journée et 50 km/h dans la soirée en raison d'un vent de Nord-Nord-Ouest.

Les températures seront très basses et ne dépasseront pas les 4 degrés. Le ciel sera gris et chargé de nuages.

Le département du Rhône en alerte "crues" et "neige-verglas"

Comme hier, l'ensemble du département est placé en alerte jaune pour risque de crues et de neige et verglas. Quelques flocons pourraient tomber à partir de 400 mètres d'altitude dans le Beaujolais ou les Monts du Lyonnais. Attention si vous prenez la route en soirée ou pendant la nuit, soyez prudent et adaptez votre conduite.

Au niveau de Lyon, la Saône reste en alerte "crue". Les ondes de crue formées sur l'amont de la Saône et ses affluents continuent de se propager plus à l'aval. Les niveaux de la Saône à Lyon sont stables ce dimanche, d'après Vigicrues.