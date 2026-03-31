Rhône : la RD 385 sera fermée le 13 avril prochain

Les travaux de confortement de talus entrepris sur la RD 385 au sud de Chamelet (Rhône) entrent dans leur phase finale.

En janvier dernier, un glissement de terrain emportait un enrochement et deux poteaux télécoms sur la RD 385, au sud de Chamelet, dans le Rhône. Depuis, des travaux de confortement de talus ont été entrepris. Les éboulements étant désormais déblayés et des premiers travaux ayant été réalisés, la dernière phase des travaux débutera le 13 avril.

La couche de roulement sera réalisée ce jour-là, nécessitant la fermeture de l'axe entre 7 heures et 19 heures avec la mise en place d'une déviation via la RD 98 et la RD 313. L'ensemble du marquage au sol sera quant à lui effectué le 14 avril et l'implantation de la glissière de sécurité les 15 et 16 avril. La circulation se fera en alternat lors de ces trois jours.

Le montant total des travaux, comprenant le confortement du talus, la construction d'un enrochement de quatre mètres de haut et un masque de pierres cassées s'élève à 310 000 euros.

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