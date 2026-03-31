Actualité
Chantier renforcement des talus RD 385
Chantier renforcement des talus RD385 ©CD69 – Julien Bourreau

Rhône : la RD 385 sera fermée le 13 avril prochain

  • par Loane Carpano

    • Les travaux de confortement de talus entrepris sur la RD 385 au sud de Chamelet (Rhône) entrent dans leur phase finale.

    En janvier dernier, un glissement de terrain emportait un enrochement et deux poteaux télécoms sur la RD 385, au sud de Chamelet, dans le Rhône. Depuis, des travaux de confortement de talus ont été entrepris. Les éboulements étant désormais déblayés et des premiers travaux ayant été réalisés, la dernière phase des travaux débutera le 13 avril.

    La couche de roulement sera réalisée ce jour-là, nécessitant la fermeture de l'axe entre 7 heures et 19 heures avec la mise en place d'une déviation via la RD 98 et la RD 313. L'ensemble du marquage au sol sera quant à lui effectué le 14 avril et l'implantation de la glissière de sécurité les 15 et 16 avril. La circulation se fera en alternat lors de ces trois jours.

    Le montant total des travaux, comprenant le confortement du talus, la construction d'un enrochement de quatre mètres de haut et un masque de pierres cassées s'élève à 310 000 euros.

    Lire aussi : Rhône : circulation toujours alternée à Chamelet sur la RD385 après l’effondrement d’un talus

    à lire également
    Maat-Pharma microbiote
    Baromètre industriel de l’État : une "dynamique positive" pour l’Auvergne-Rhône-Alpes en 2025

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Chantier renforcement des talus RD 385
    Rhône : la RD 385 sera fermée le 13 avril prochain 19:45
    Maat-Pharma microbiote
    Baromètre industriel de l’État : une "dynamique positive" pour l’Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 19:19
    Lyon : un agent hospitalier tente de mettre fin à ses jours à l’hôpital Édouard Herriot 18:52
    Villefranche-sur-Saône : un fast-food Pepe Chicken fermé pour travail dissimulé 18:32
    Quais du Polar à Lyon : TCL met 500 livres à disposition des voyageurs 18:09
    d'heure en heure
    La phase de candidature pour le prix du CESER Auvergne-Rhône-Alpes est ouverte 17:45
    police Lyon
    Vénissieux : la police découvre 24 kg de cannabis alors qu'elle venait remettre une simple convocation 17:27
    Une structure de blanchiment du narcotrafic régional démantelée près de Lyon 17:05
    Kidzz World
    Une mini-ville immersive pour enfants ouvre à Lyon 16:59
    Lyon : le château de l'Ile Barbe mis aux enchères pour 600 000 euros 16:33
    À Lyon, ORION simule une attaque hybride à l’hôpital Édouard Herriot 16:08
    Piétons tués à Caluire : Bastien Joint demande à ce que la Ville se constitue partie civile 16:01
    cartes pokemon
    Mini World Lyon va organiser une grande bourse d’échanges de cartes Pokémon 15:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut