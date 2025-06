Relégation de l’OL en Ligue 2 : une manifestation contre John Textor organisée ce samedi 

Les supporters de l’OL lors du match contre le FC Nantes au Groupama Stadium. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Alors que la DNCG a rétrogradé l’Olympique Lyonnais en Ligue 2 pour la saison 2025/2026, une manifestation est organisée ce samedi devant l’OL Store de Décines à 16 heures.

"Textor dehors !" Après que la DNCG, (Direction nationale du contrôle de gestion), le gendarme financier du football français, a relégué l’Olympique Lyonnais en Ligue 2 pour la saison 2025/2026, la colère gronde contre le président du club, John Textor. Une manifestation est organisée ce samedi 28 juin devant l’OL Store de Décines, à l’Est de Lyon, par les groupes de supporters Lyon 1950 et les Bad Gones.

"Le seul moyen pour lui est d'en partir"

"Force est de constater, aujourd'hui, que le crédit déjà limité que nous accordions au propriétaire n'avait finalement aucune valeur ! En sommes-nous surpris ? La réponse est malheureusement négative", lance-t-il dans un communiqué. Et d’ajouter : "Désormais, car seul le futur proche importe pour tous ceux qui souffrent depuis mardi soir, nous n'avons qu'une seule attente : que ce propriétaire, par on ne sait quel miracle, puisse sauver notre Olympique lyonnais et ses employés, du désastre auquel il a grandement contribué puis qu'il parte vers d'autres contrées lointaines !"

S’ils estiment qu’ils ne peuvent "rester sans agir", les supporters appellent "le propriétaire" à "respecter ce club, son identité, ses valeurs." Et de trancher : "Le seul moyen pour lui est d'en partir."

