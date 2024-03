Bruno Bernard aux côtés de François Morival, cofondateur d’Umay, d’Emmanuelle Darmon, directrice de cabinet de la préfète de Région et de Michèle Edery, vice-présidente Sytral Mobilités déléguée à la sécurité, à l’occasion de la présentation du dispositif contre le harcèlement sexuel et sexiste. (@Vincent GUIRAUD)

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Sytral présentait ce vendredi son dispositif de "lieux et bus refuges" pour aider les personnes victimes de harcèlement de rue.

La date n'a pas été choisie par hasard. Comme un symbole, c'est ce vendredi 8 mars 2024, journée internationale des droits des femmes, que Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, accompagné notamment d'Emmanuelle Darmon, préfète adjointe de Région, a présenté un nouveau dispositif contre le harcèlement sexuel et sexiste sur le réseau TCL.

Après la généralisation de la descente à la demande pour une personne seule après 22 heures à bord des bus TCL, le Sytral entend renforcer ses actions pour "assurer la sécurité des usagers et personnels" de ses réseaux. Pour cela, l'autorité organisatrice des transports en commun lyonnais va s'appuyer sur une application mobile. Baptisée Umay, celle-ci est présentée par Sytral Mobilités comme une "référence en France contre le harcèlement de rue".

2000 agents TCL formés d'ici fin 2024

Sur l'application téléchargeable par toutes et tous, les bus TCL se transforment en refuges pour les personnes se sentant suivies dans la rue. "Pour l'heure, seuls les bus des lignes C sont concernés. Fin 2024, tous les bus TCL seront des bus refuges, le temps que tous les agents de ces lignes soient formés" explique Michèle Edery, vice-présidente de Sytral Mobilités déléguée à la sécurité. Cette formation, fournie par l'application Umay, a déjà été dispensée à de nombreux agents depuis novembre 2023. Au total, 2000 salariés TCL seront formés dans l'année.

"Le but est de former les conducteurs, les contrôleurs ou les agents de sécurité à mieux accompagner ou accueillir les personnes en difficultés" poursuit Michèle Edery. "A travers ces formations, on apprend aux agents à avoir les bons réflexes, les bons mots pour rassurer la victime" complète François Morival, cofondateur d'Umay. Des phrases clés sont ainsi proposées aux agents formés pour recueillir les personnes victimes de harcèlement.

1000 bus refuges contre le harcèlement

Fin 2024, ce sont les 1000 bus du réseau qui circulent quotidiennement dans toute l'agglomération lyonnaise qui pourront ainsi servir de refuge. Les bus seront géolocalisés en temps réel sur l'application Umay et l'utilisateur ou l'utilisatrice victime de harcèlement ou de violence pourra également faire un signalement via l'application. "On fonctionne un peu comme Waze avec des signalements possible dans une rue, qui peuvent permettre à un autre utilisateur d'éviter ce secteur pendant quelque temps, ou encore une géolocalisation en direct de ses déplacements et un système de bouton SOS qu'on peut activer pour prévenir ses proches en cas de problème dans la rue" détaille François Morival.

En plus des bus du réseau TCL, d'autres points refuges seront proposés dans l'application : agences TCL, commerces, restaurants, cafés. "On a déjà 50 commerçants référencés aujourd'hui à Lyon" annonce le directeur général d'Umay. Alors que selon les dernières études 80% des femmes en France ont déjà été victimes d'agressions verbales ou physiques dans la rue, cette application doit leur permettre de se sentir en sécurité dans la Métropole de Lyon.

"On ne peut pas prétendre avoir un réseau de qualité si la sécurité n'est pas assurée" Bruno Bernard, président de Sytral Mobilités et de la Métropole de Lyon Tweet

Lancée en 2019 à Aix-en-Provence, la startup est désormais présente partout en France et travaille avec de nombreuses collectivités et opérateurs de transport tel que la RATP en région parisienne. Présente également en Angleterre, Umay, qui revendique 70 000 utilisateurs actifs, emploie aujourd'hui une dizaine de personnes.

"Aujourd'hui, on a sur notre réseau, 3 à 4 fois moins d'atteintes aux personnes par rapport à d'autres agglomérations" se félicite Bruno Bernard, à l'occasion de la présentation de ce partenariat entre le Sytral et Umay. Chaque année, 26 millions d'euros sont ainsi dédiés à la sécurité des voyageurs et des agents. "On ne peut pas prétendre avoir un réseau de qualité si la sécurité n'est pas assurée" conclut le président de la Métropole de Lyon. Grâce à Umay, les victimes de harcèlement devraient désormais être en sécurité dans les bus TCL.