Déjà présent dans le 7ème arrondissement de Lyon, le dispositif “Demandez Angela” qui permet aux personnes victimes de harcèlement de trouver refuge dans des commerces, s’étend désormais aux deux centres commerciaux de la ville.

Huit femmes sur dix ont peur de rentrer seules chez elles le soir, selon le dernier rapport du Haut-Commissariat à l'Égalité. A cela s’ajoute le harcèlement de rue dont de nombreuses femmes sont encore victimes. Dans ce contexte, la Ville de Lyon a annoncé l'étendue du dispositif "Angela" aux deux centres commerciaux : celui de la Part-Dieu (Lyon 3e) et Confluence (Lyon 2e). L'objectif : créer des lieux sûrs partout dans la ville.

“On franchit un pas considérable”

Un petit attroupement se forme à l'entrée du centre commercial La Part-Dieu. Un panneau sur lequel est inscrit "Ses paroles agressives te tétanisent ? Entre dans un commerce et demande Angela" se tient à proximité des commerces. Il n'y a pas foule en ce jeudi 23 novembre, et pourtant, l'affiche attire l'oeil des rares passagers.

Le concept "Angela" est simple. Si vous êtes victime de harcèlement dans l’espace public, vous pouvez vous rendre dans un commerce disposant d’un autocollant violet apposé sur la vitrine et demander “Angela”. Les équipes formées vous prendront en charge, veilleront à votre sécurité et, le cas échéant, feront appel aux forces de l’ordre pour arrêter l’agresseur. Pour Grégory Doucet, maire de Lyon, ce dispositif est “un signal très fort envoyé aux femmes et aux auteurs de harcèlement". "Angela" s'étend désormais aux deux centres commerciaux de la ville. “On franchit un cap considérable”, ajoute l’élu écologiste. D’ici le mois de décembre et 6 200 commerçants, sur l’ensemble des centres, seront formés pour accueillir les victimes.

La Ville de Lyon s’engage contre le harcèlement de rue. Appel aux commerces désireux de s'engager dans la dispositif Angela pour devenir un lieu refuge pour les victimes de harcèlement de rue 👉 https://t.co/Gnodl1a0da pic.twitter.com/5O4oG5nuso — Ville de Lyon (@villedelyon) February 23, 2023

Infuser la culture de lutte contre le harcèlement de rue



Cette initiative , venue d’Angleterre, s'applique déjà dans le 7ème arrondissement de Lyon. Selon Mohamed Chihi, adjoint au Maire délégué à la Sureté, sécurité et tranquillité 51 établissements ont adhéré à ce dispositif. 53 % d'entre eux sont des cafés, hôtels ou restaurants. Depuis le lancement d’Angela, une trentaine de personnes, âgées de 16 à 30 ans à été mise à l'abri. L’ensemble des commerçants adhérant à "Angela" ont reçu une formation juridique pour orienter les personnes victimes. Il s’agit ainsi "d’infuser la culture de lutte contre le harcèlement de rue à l’ensemble de la ville”, précise Florence Delaunay, adjointe déléguée aux Droits et égalités.

Ouverture prochaine d'une maison des femmes

Parmi les événements déjà organisés à Lyon le 8 mars (journée internationale des droits des femmes) et le 25 novembre prochain ( journée de lutte contre ces violences faites aux femmes ), Florence Delaunay annonce l’ouverture d’une maison des femmes à Lyon à l'horizon 2024. Cette maison, dont le lieu sera dévoilé prochainement, accueillera des femmes victimes de violences. Elles bénéficieront d’un accueil médical, juridique et social. Pour rappel, la Ville de Lyon met à disposition de l’association Le MAS, 7 appartements pour l’hébergement post urgence de femmes victimes de violences avec

ou sans enfant.