Du 23 juin au 10 août, le pass culture propose à ses bénéficiaires de participer à un concours national de danse. La remise des prix aura lieu en septembre, dans le cadre de la Biennale de danse de Lyon.

A l'occasion de son annuel concours d'été, le pass culture propose à ses jeunes bénéficiaires de participer à un concours national de danse du 23 juin au 10 août prochain. Les lauréats se verront récompensés à la Cité Internationale de la gastronomie de Lyon, lors de la Biennale de la danse : "Adolescent, j’ai eu la chance d’entrer en contact avec l’art et plus particulièrement avec la danse. Ce fut une rencontre fondatrice. C’est cette même chance que je souhaite aujourd’hui offrir à d’autres jeunes", affirme Tiago Guedes, directeur artistique de la Biennale de la danse.

Afin de participer, les bénéficiaires disposent de moins de deux mois pour envoyer une vidéo d'eux dansant seul ou en groupe via l'application Pass Culture. Une préselection sera assurée par les équipes du Pass culture et des membres du "Scène club". Un jury professionnel, composé de chorégraphes, danseurs et représentants des partenaires, désignera ensuite dix lauréats, individuels ou collectifs.

Cette édition 2025 propose aux jeunes de s'exprimer via une chorégraphie autour de la thématique des "Soulèvements". De la danse classique au freestyle, l'organisation du concours précise que tous les styles de danse sont les bienvenus. Pour accompagner l'événement, des sélections thématiques, des vidéos et des clubs de danse seront mis en avant sur l'application.

