Rhônexpress : nouvelle grève, le trafic perturbé ce vendredi

Du fait d'un mouvement social, la navette qui relie Lyon à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ne fonctionnera que partiellement vendredi 18 novembre.

Après de premières mobilisations les 21 et 27 octobre, les employés du Rhônexpress seront de nouveau en grève ce vendredi. Le service ne circulera donc qu'entre la station Meyzieu ZI et l'aéroport Lyon Saint-Exupéry – de 6h21 à 21h21 dans ce sens et de 6h30 à 21h dans l'autre – à raison d'une navette toutes les 30 minutes. Aucun Rhônexpress ne partira ni ne desservira les stations de Lyon Part-Dieu et Vaulx-en-Velin. Entre ces dernières et Meyzieu ZI, une correspondance sera assurée avec le tramway T3.

À travers cette mobilisation, les salariés de l'exploitant de Rhônexpress – Transdev RailRhône – entendent s'opposer à la modification de leurs horaires de travail à partir du 1er janvier 2023.