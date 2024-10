Le vendredi 11 octobre, une journée sportive et citoyenne sera organisée dans le quartier des Bueurs à Villeurbanne, afin de pacifier les liens entre police et habitants.

"Prox" by raid Adventure, revient le 20 octobre prochain, à Villeurbanne, une journée sportive et citoyenne, afin de pacifier les liens parfois tendus entre habitants et forces de l'ordre. Déjà organisé par les policiers bénévoles de Raid by Adventure, aux Brosses, au Tonkin et à St-Jean, l'événement se tiendra cette fois-ci, dans le quartier des Bueurs, au complexe sportif Louis-Armand.

D'abord reservé aux élèves de CM1-CM2 des écoles Jean-Moulin, Croix-Luizet et de 6e du collège des Iris de 9h30 à 16h, l'événement se poursuivra en fin d'après-midi, avec un libre accès, aux enfants et adolescents du quartier ainsi qu’à leurs familles.

Au programme, boxe, football, rugby, escalade et ateliers : débat sur la "relation police-population", découverte des gestes et techniques professionnels de la police, ou encore, gestes de premiers secours avec des sapeurs-pompiers.

"Changer les regards et déconstruire les représentations"

"Changer les regards et déconstruire les représentations", c'est l'objectif que se sont donné les policiers bénévoles et la ville de Villeurbanne, suite à cette journée.

Dans un contexte, de relations souvent conflictuelles entre forces de l'ordre et habitants du quartier, le but de l'intervention est de changer les opinions et les regards des deux côtés. Ce rendez-vous devrait permettre à la police et aux villeurbannais d'échanger et d'ouvrir un dialogue convivial, loin des circonstances d'intervention habituelles.

Des sapeurs-pompiers, le conseil villeurbannais de la jeunesse et Kéolis-TCL, devraient également être présents.

