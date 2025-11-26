Le futur TGV direct Lyon–Bordeaux, prévu en 2027, est salué par les associations d’usagers. Mais elles rappellent que les territoires du Massif central, privés d’Intercités depuis 2014, attendent toujours des liaisons ferroviaires efficaces.

Le projet de la SNCF de relier Lyon et Bordeaux en un peu plus de quatre heures répond à une forte demande entre les deux métropoles. Cette liaison, opérée sans subvention, doit concurrencer l’avion et l’autoroute.

Mais pour l’AUTA (Association des Usagers des Transports d'Auvergne) et la FNAUT Auvergne–Rhône-Alpes (Fédération nationale des associations d'usagers des transports), cette avancée ne doit pas masquer la situation des villes intermédiaires — de Roanne à Limoges en passant par Clermont-Ferrand et Montluçon — qui peinent à se déplacer d’est en ouest depuis la suppression de l’Intercités en 2014.

Les associations demandent la remise en service de cette relation, mais, en attendant une éventuelle décision de l’État, elles appellent les Régions AuRA et Nouvelle-Aquitaine à agir sans délai.

Leur proposition : rétablir des correspondances à Montluçon entre les TER des deux régions. Une solution rapide et peu coûteuse, qui permettrait de reconnecter les territoires et de restaurer des trajets essentiels comme Clermont–Bordeaux ou Limoges–Lyon.