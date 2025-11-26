70 ans de la Praluline : les secrets de la célèbre brioche roannaise

En 2025, la Praluline fête ses 70 ans. Pour l'occasion, Lyon Capitale s'est glissé dans les ateliers Pralus afin de dénicher les secrets de la brioche aux pralines roses.

Née en 1955 au sein de la maison Pralus à Roanne, la Praluline est au fil des années devenue une spécialité régionale et convoitée. Connue pour sa texture croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur, la fameuse brioche aux pralines roses fête cette année ses 70 ans. Et malgré son âge, la Praluline n'a pas pris une ride. Son succès ne retombe pas et les clients continuent de se presser aux portes des boutiques pour s'en procurer. Son secret de jouvence ? "Ses ingrédients de qualité, ses pralines faites maison et les gestes et techniques de la maison", répond Hugo Pralus, petit-fils d'Auguste Pralus, créateur de la Praluline.

Pour découvrir les secrets de la recette, Lyon Capitale s'est glissé dans l'atelier de la nouvelle boutique Pralus de Villeurbanne, ouverte ce mardi 25 novembre.

Une histoire de famille

Avant de vous dévoiler la recette de la fameuse brioche, il est important de remonter à ses origines, en 1955, là où tout a commencé. Cette année-là, Noëlie Pralus rentre de sa boulangerie avec des pralines plein les bras, celles-ci ne se vendent pas. Chez elle, son mari, Auguste Pralus est en train de pétrir une brioche quand le contenu des pots de praline tombe dans sa recette. De cet acte de maladresse naît une idée : créer une brioche aux pralines en les concassant, avant de les incorporer dans la pâte. "Là est née la Praluline", raconte Hugo Pralus.

Depuis, la recette familiale n'a cessé de gagner en popularité, devenant une spécialité roannaise, puis régionale. 70 ans plus tard, la recette a toujours le même succès : "Même moi qui ait le nez dans la praluline tous les jours je ne m'en lasse pas", glisse le petit-fils d'Auguste.

Les pâtissiers de la maison Pralus confectionnent chaque jour plus de 400 brioches.

Amandes, noisettes, beurre...

Des noisettes et amandes concassées, enrobées de sucre rose, et une brioche au beurre classique : voici les ingrédients de la fameuse Praluline.

Chaque jour, les pâtissiers de la maison réalisent un travail précis pour donner naissance à cette brioche emblématique. Les pralines sont confectionnées quotidiennement dans les grands chaudrons de cuivre de la Manufacture de Roanne. Pendant ce temps, dans les ateliers de la boutique, la pâte se prépare patiemment. Après une nuit entière de repos, le mélange de farine, d’eau, de beurre, d’œufs, de levure et de sucre atteint la texture idéale pour être façonné.

La pâte est alors divisée en plusieurs morceaux, avant d'être étirée, puis généreusement garnie de pralines. Les côtés de la pâte sont délicatement repliés plusieurs fois, jusqu'à ce que la praline se mêle à la pâte. Vient ensuite le façonnage final en forme de boule. La brioche est alors enfournée, deux fois, avant d'être prête à déguster.

L'ensemble des brioches vendues en magasin sont confectionnées et cuites au sein des ateliers Pralus, situés dans chaque boutique.

