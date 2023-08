Les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange canicule ce samedi en raison des fortes chaleurs qui marqueront cette journée.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est confrontée à une alerte canicule, touchant ses 12 départements*. Les températures grimpent entre 34°C et 37°C. Dimanche, les températures augmenteront encore, atteignant jusqu'à 39°C, voire plus de 40°C dans la basse vallée du Rhône. La canicule persiste jusqu'à la mi-semaine, avec un pic entre lundi et mercredi, suivi d'une légère baisse. Cette situation est qualifiée de plus chaude et tardive de l'été 2023 dans la région, nécessitant des précautions pour la santé et la sécurité.

*Les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes : Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Savoie (73) et Haute-Savoie (74).