Actualité
Centre commercial Part-Dieu
Centre commercial Part-Dieu ©Romane Thevenot

En avril, les armées françaises s'invitent au centre-commercial de la Part-Dieu à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Les 3 et 4 avril prochains, l'armée de la Terre, l'armée de l'Air et de l'Espace et la Marine Nationale seront présentes au centre-commercial de la Part-Dieu.

    Animations, recrutements, informations... Les 3 et 4 avril prochains, les armées françaises s'inviteront au centre commercial de la Part-Dieu. Sur la place centrale, le public pourra rencontrer des militaires de l'armée de Terre, de l'armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine Nationale. L'occasion de découvrir leur missions et d'échanger sur le métier.

    Simulateurs, ateliers de secourisme...

    D'autres animations seront proposées dans plusieurs ailes du centre commercial. À proximité de l’enseigne Kusmi Tea, le public pourra rencontrer des pompiers et des commandos de l’Armée de l’Air et de l’Espace, découvrir leurs équipements et participer à des ateliers de secourisme animés par la Marine nationale. L’Armée de Terre y présentera également les activités du 61e régiment d’artillerie, spécialisé dans les drones, ainsi que le 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins.

    Devant la boutique Lego, une zone dédiée à l'aéronautique permettra de tester des simulateurs de l'armée de l'Air et de l'Espace et une cabine d'avion de chasse de la Marine.

    Crédit : Westfield Part-Dieu

    Le dernier étage de la Part-Dieu sera quant à lui dédié à l'orientation. L'occasion de rencontrer les équipes de recrutement et d'échanger sur les formations.

    Lire aussi : Lyon : un nouveau restaurant-concept italien s'installe au centre commercial de la Part-Dieu

    à lire également
    Le site de Kem One à Lyon
    Près de Lyon : les salariés de l'usine Kem One seront en grève le 31 mars

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Centre commercial Part-Dieu
    En avril, les armées françaises s'invitent au centre-commercial de la Part-Dieu à Lyon 12:55
    Le site de Kem One à Lyon
    Près de Lyon : les salariés de l'usine Kem One seront en grève le 31 mars 12:25
    Medway France accélère son développement… à Lyon 11:57
    Alerte aux vents violents : A Lyon, les parcs et cimetières fermés jusqu'à nouvel ordre 11:35
    Yaël Braun-Pivet juge qu'"on peut regretter" la minute de silence observée à l'Assemblée pour Quentin Deranque 11:31
    d'heure en heure
    Lyon : l'hôpital de la Croix-Rousse organise une journée de dépistage dédiée au cancer de la gorge 11:15
    A l'image du Lyon Urban Trail, les infrastructures se multiplient pour permettre aux lyonnais de faire du sport. Progrès/Maxime JEGAT
    Lyon Urban Trail : une édition record avec 12 000 participants 10:42
    PAF Police aux frontières
    "C'est par rapport à Rillieux" : de nouvelles violences urbaines éclatent à La Duchère 10:21
    Près de Lyon : un professeur écarté après un comportement inapproprié avec des élèves 09:47
    Et si Lyon profitait de l'élection de Ciotti à Nice pour récupérer des épreuves des JO 2030 ? 09:28
    Lyon : le tunnel de la Croix-Rousse fermé plusieurs nuits pour travaux 08:55
    Vaulx-en-Velin : un incendie de voitures provoque l’évacuation de 100 habitants 08:35
    Euroligue : l'Asvel battue sur le fil à Belgrade par le Partizan 08:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut