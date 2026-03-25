Les 3 et 4 avril prochains, l'armée de la Terre, l'armée de l'Air et de l'Espace et la Marine Nationale seront présentes au centre-commercial de la Part-Dieu.

Animations, recrutements, informations... Les 3 et 4 avril prochains, les armées françaises s'inviteront au centre commercial de la Part-Dieu. Sur la place centrale, le public pourra rencontrer des militaires de l'armée de Terre, de l'armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine Nationale. L'occasion de découvrir leur missions et d'échanger sur le métier.

Simulateurs, ateliers de secourisme...

D'autres animations seront proposées dans plusieurs ailes du centre commercial. À proximité de l’enseigne Kusmi Tea, le public pourra rencontrer des pompiers et des commandos de l’Armée de l’Air et de l’Espace, découvrir leurs équipements et participer à des ateliers de secourisme animés par la Marine nationale. L’Armée de Terre y présentera également les activités du 61e régiment d’artillerie, spécialisé dans les drones, ainsi que le 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins.

Devant la boutique Lego, une zone dédiée à l'aéronautique permettra de tester des simulateurs de l'armée de l'Air et de l'Espace et une cabine d'avion de chasse de la Marine.

Crédit : Westfield Part-Dieu

Le dernier étage de la Part-Dieu sera quant à lui dédié à l'orientation. L'occasion de rencontrer les équipes de recrutement et d'échanger sur les formations.

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