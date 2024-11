Fabrice Pannekoucke, nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés de son prédécesseur, Laurent Wauquiez, le 5 septembre 2024 à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En adoptant un plan de délocalisation, la région Auvergne-Rhône-Alpes a créé de nombreux emplois industriels.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes adoptait en 2021 un grand plan stratégique de relocalisation de 1,2 milliard d'euros. Son objectif, retrouver sa souveraineté industrielle régionale, puis renforcer, dans un second temps, ses outils d'intervention pour accompagner les entreprises du territoire. De là, a été créé le "pack délocalisation", portant essentiellement sur l'investissement de production et sur la formation.

Ce vendredi 22 novembre, dans un communiqué, la Région se réjouit de l'efficacité de ce plan qui a permis la création de 14 000 emplois industriels. Avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la Région comptabilise un solde net de 20 ouvertures de sites industriels sur les premiers mois de l'année 2024. "La force de notre territoire réside dans la richesse de notre tissu économique composé d'artisans, de commerçants, de PME innovantes et d'ETI en plein essor", estime Fabrice Pannekoucke, président d'AURA.

Laurent Wauquiez, ancien président de Région et désormais conseiller spécial, estime que "dès 2016, à la Région, nous avons refusé de considérer la désindustrialisation de notre pays comme un processus inéluctable. Par notre grand plan de relocalisation stratégique, nous tenons à relocaliser nos entreprises, renforcer notre industrie et conforter la souveraineté économique régionale, créatrice d'emplois". Au total, depuis 2021, 818 projets ont été soutenus et 165 millions d'euros ont été investis par la puissance publique.

