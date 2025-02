Dans un baromètre analysant la situation de l'artisanat dans le Rhône, la CMA illustre l'évolution et les nouvelles tendances de ce secteur sur le territoire.

La Chambre des métiers et de l'artisanat Lyon-Rhône a dévoilé, mardi 25 février, un nouveau baromètre 2024-25 dans lequel elle note les "transformations significatives" de l'artisanat à l'échelle locale. En seulement 5 ans, le nombre d'entreprises artisanales en activité a augmenté de 23 % dans le Rhône, atteignant aujourd'hui le nombre de 48 500 entreprises. "Ces chiffres témoignent d’une dynamique entrepreneuriale renforcée, portée par un regain d’intérêt pour l’artisanat", estime la CMA Lyon-Rhône.

Elle soulève également une problématique autour de la transmission de ces entreprises artisanales, dont 21 % des chefs sont âgés de plus de 55 ans. La reprise d’une autre affaire voire un changement d’activité ou de région entrent aussi en ligne de compte dans la fin d'activité, indique la CMA qui accompagne actuellement 3 700 apprentis sur le territoire rhodanien.

Ce sont d'ailleurs ces apprenants qui représentent "un levier essentiel" pour répondre aux besoins d'un marché sous tension. La CMA conclut : "Malgré un contexte économique toujours dynamique, les chefs d’entreprise peinent à recruter, ce qui peut ralentir leur développement et limiter leur capacité à répondre à la demande". En plus d'une évolution vers des modèles d’entreprises plus autonomes, cela peut en partie expliquer la baisse du nombre de salariés dans le secteur : 63 800 en 2024 contre 65 900 en 2023.

