Jeune homme blessé par balle à Lyon : les faits se sont déroulés dans le quartier Laennec

Le jeune homme transporté à l’hôpital Jean Mermoz (8e arr.) de Lyon, dans la nuit de samedi à dimanche, aurait été blessé dans le quartier Laennec.

Il était environ 5 heures dimanche 21 septembre lorsqu’un homme blessé par balle a été déposé devant l’hôpital Jean Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon. Si les circonstances de l’incident restent encore floues, nos confrères du Progrès révèlent que les forces de l’ordre ont reçu un appel téléphonique, également autour de 5 heures ce dimanche, pour des coups de feu tirés sur la voie publique et un blessé dans le quartier de Laennec, situé à quelques mètres seulement de l’hôpital.

À leur arrivée sur place, les forces de l’ordre n’ont rien découvert. La victime, âgée de 24 ans et blessée au thorax ainsi qu’au visage, avait déjà été transportée devant le centre hospitalier. Ses jours ne sont pas en danger. Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’une rixe.

